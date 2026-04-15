Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Slutsk District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Slutsk District, Belarús

Slutsk
5
Viasiejski sielski Saviet
3
9 propiedades total found
Propiedad comercial 1 061 m² en Slutsk, Belarús
Propiedad comercial 1 061 m²
Slutsk, Belarús
Área 1 061 m²
Piso 1/2
$150,000
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 190 m² en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Restaurante, cafetería 190 m²
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 190 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una opción económica para hacer negocios: un café o una finca.Excelente ubicación:…
$15,000
Dejar una solicitud
Tienda 480 m² en Slutsk, Belarús
Tienda 480 m²
Slutsk, Belarús
Área 480 m²
Número de plantas 2
La venta es un edificio separado, 480 m2, con un inquilino existente (alberca de la granja) …
$70,000
Dejar una solicitud
Tienda 116 m² en Pokrasava, Belarús
Tienda 116 m²
Pokrasava, Belarús
Área 116 m²
Piso 1/1
Ofrecemos una excelente opción para hacer negocios.Ubicación agradable a 16 km de Slutsk en …
$35,000
Dejar una solicitud
Almacén 251 m² en Slutsk, Belarús
Almacén 251 m²
Slutsk, Belarús
Habitaciones 7
Área 251 m²
Piso 1/1
Almacén 250,9 m2, calefacción ❤️Un amplio almacén industrial de 250.9 m2 con calefacción com…
$52,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Tienda 72 m² en Slutsk, Belarús
Tienda 72 m²
Slutsk, Belarús
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 1/1
Commercial premises ❤️ Good premises for commercial real estate in Slutsk are for sale! Addr…
$35,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Tienda 190 m² en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Tienda 190 m²
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 190 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una opción económica para iniciar un negocio. Excelente ubicación a 11 km de la ci…
$15,000
Dejar una solicitud
Producción 190 m² en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Producción 190 m²
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 190 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una opción económica para iniciar un negocio. Excelente ubicación a 11 km de la ci…
$15,000
Dejar una solicitud
Tienda 383 m² en Slutsk, Belarús
Tienda 383 m²
Slutsk, Belarús
Área 383 m²
Número de plantas 2
Venta es un edificio de 2 plantas especializado en comercio minorista, tienda No. 12. Esta p…
$228,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Slutsk District

tiendas
Realting.com
Ir