Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Scomyslicki sielski Saviet
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Tienda

Arrendamiento a largo plazo tiendas en Scomyslicki sielski Saviet, Belarús

Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 191 m² en Aziarco, Belarús
Tienda 191 m²
Aziarco, Belarús
Habitaciones 1
Área 191 m²
Piso 2/2
Espacio para alquilar en la dirección: complejo agrícola Ozertso, Centralnaya str., 35A Cara…
$1,150
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 79 m² en Aziarco, Belarús
Tienda 79 m²
Aziarco, Belarús
Habitaciones 3
Área 79 m²
Piso 1/1
Un espacio al por menor de 79.4 m2 se alquila en el centro de Ag. Lake. La habitación es un …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir