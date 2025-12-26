Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Saskouski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Saskouski sielski Saviet, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Saskouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Saskouski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Casa en venta en Starina (Smolevichi distrito de Minsk región). Extrema parcela en el pueblo…
$28,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Saskouski sielski Saviet, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir