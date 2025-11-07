Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Sapockinski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Sapockinski sielski Saviet, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Sapockinski sielski Saviet, Belarús
Casa
Sapockinski sielski Saviet, Belarús
Área 50 m²
En venta casa de jardín en el ST "Yantarnoe" Sopotskinsky S/S. Situado en un lugar pintoresc…
$15,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sapockinski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir