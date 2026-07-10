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Locales comerciales en venta en Sapockinski sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 153 m² en Sapockinski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 153 m²
Sapockinski sielski Saviet, Belarús
Área 153 m²
Piso 1/1
La venta es un edificio de propósito no establecido, el nombre "comedor". La superficie del …
$15,154
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