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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús

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Casa 4 habitaciones en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Casa 4 habitaciones
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 155 m²
Número de plantas 1
Elegante, moderna y luminosa casa de campo con un diseño interesante. Año de construcción 20…
$3,000
por mes
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