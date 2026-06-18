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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
10
2 propiedades total found
Casa de campo en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Área 257 m²
Venta de 2 plantas de casa residencial 2017. construido en Sloboda Samokhvalovichsky pueblo,…
$344,900
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en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Área 24 m²
En venta la mitad de un edificio residencial a 20 km de la carretera de circunvalación de Mo…
$17,500
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Parámetros de las propiedades en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús

con Garaje
Baratos
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