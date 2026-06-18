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Propiedades residenciales con garaje en venta en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
10
3 propiedades total found
en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Área 24 m²
En venta la mitad de un edificio residencial a 20 km de la carretera de circunvalación de Mo…
$17,500
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Casa de campo en Samahvalavicy, Belarús
Casa de campo
Samahvalavicy, Belarús
Área 183 m²
Acogedora casa de campo de 182,7 m2 con un jardín de invierno en el centro de Samokhvalovich…
$289,122
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Casa en Samahvalavicy, Belarús
Casa
Samahvalavicy, Belarús
Área 168 m²
Casa de ladrillo de capital para la venta para una familia grande.La casa se encuentra en la…
$227,683
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
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Parámetros de las propiedades en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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