Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Saligorsk
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Saligorsk, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Saligorsk, Belarús
Casa
Saligorsk, Belarús
Área 137 m²
Gran casa con jardín, jardín, estufa rusa y todas las comunicaciones ❤️ El espacio, las trad…
$87,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Saligorsk, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir