  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Saligorsk
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Saligorsk, Belarús

1 propiedad total found
Tienda 38 m² en Saligorsk, Belarús
Tienda 38 m²
Saligorsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 1/5
Locales administrativos y comerciales en el centro de Soligorsk. ❤️ Promiso de locales admin…
$61,900
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
