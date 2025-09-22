Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Rudnianski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Rudnianski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Rudnia, Belarús
Casa
Rudnia, Belarús
Área 108 m²
Casa moderna con garaje a 40 minutos de Minsk Una parcela plana y bien cuidada de 10 acres, …
$45,000
Parámetros de las propiedades en Rudnianski sielski Saviet, Belarús

