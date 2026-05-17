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Casas de campo en venta en Rubiazevicki sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Rubiazevicki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Rubiazevicki sielski Saviet, Belarús
Área 139 m²
En venta una casa de campo exclusiva en las orillas del embalse de Rubezhevichy y con acceso…
$230,000
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