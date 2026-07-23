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Restaurantes en venta en Rechytsa, Belarús

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1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 308 m² en Rechytsa, Belarús
Restaurante, cafetería 308 m²
Rechytsa, Belarús
Área 308 m²
Piso 1/1
Venta de cafés en una ubicación convenienteDirección: Gomel region, Rechitsky district, Rech…
$189,000
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