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Locales comerciales en venta en Rechytsa, Belarús

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 344 m² en Rechytsa, Belarús
Propiedad comercial 344 m²
Rechytsa, Belarús
Área 344 m²
Piso 1/1
Venta del edificio (acabado negocio con alto rendimiento)Address: Rechitsa, St. Sydko, 27ASu…
$337,931
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Oficina 856 m² en Rechytsa, Belarús
Oficina 856 m²
Rechytsa, Belarús
Habitaciones 10
Área 856 m²
Piso 1/3
Ofrecemos a su atención un edificio de capital mothballed unifamiliar situado en la direcció…
$295,000
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