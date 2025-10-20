Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Belarús
  3. Puchavicki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Puchavicki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Pukhavichy, Belarús
Apartamento 4 habitaciones
Pukhavichy, Belarús
Habitaciones 4
Área 92 m²
Piso 1/1
Amplio apartamento de tres dormitorios en venta ag. Zazero La casa es ladrillo después de l…
$80,000
Parámetros de las propiedades en Puchavicki sielski Saviet, Belarús

