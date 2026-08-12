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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Belarús

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Minsk
1419
Maladetchna
38
Maguilov
127
Baránavichi
24
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483 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Minsk, Belarús
Cinta unidad vip
Casa de campo 6 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Número de plantas 3
Una rara oportunidad para comprar una propiedad que combina comodidad, privacidad y valor a …
$598,000
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Casa 7 habitaciones en Tarasava, Belarús
Casa 7 habitaciones
Tarasava, Belarús
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 2
🏡 Residencia Exclusiva, a solo 5 minutos de la Avenida Pobediteley. El estándar "Miami cerca…
$3,50M
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Casa 2 habitaciones en Aziory, Belarús
Casa 2 habitaciones
Aziory, Belarús
Habitaciones 2
Área 27 m²
Número de plantas 1
En venta media casa - apartamento aislado de 2 habitaciones en la calle. Nuevo, 9 en medio d…
$19,335
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Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 35 m²
Venta una acogedora casa de campo en dirección Molodechnensky en la estación "Medtechnician"…
$13,521
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Casa en Grodno, Belarús
Casa
Grodno, Belarús
Área 129 m²
Venta confortable casa residencial en el sur de Grodno:- la superficie total del edificio es…
$170,412
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Casa de campo en Valiarjanava, Belarús
Casa de campo
Valiarjanava, Belarús
Área 438 m²
Venta exclusiva cabaña coleccionable clase premium 100% listo con muebles con su propia pisc…
$597,287
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Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 35 m²
Cabina de registro cuidadosa con ático ❤️Acogedora casa de campo con calefacción de estufa, …
$11,979
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Casa en Tycynki, Belarús
Casa
Tycynki, Belarús
Área 97 m²
¡Tu sueño de la vida rural comienza aquí! Ofrecemos comprar una casa muy atractiva, con una …
$44,105
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Casa en Drackauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Drackauski sielski Saviet, Belarús
Área 24 m²
En venta con una buena ubicación, en un lugar pintoresco, en venta dacha.Gran camino. 2 km d…
$21,975
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Casa en Smarhon, Belarús
Casa
Smarhon, Belarús
Área 125 m²
Casa de 3 niveles 124 m2, 4 habitaciones, calefacción por gas, amplio sótano, garaje, baño ❤…
$105,791
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Casa en Ciurli, Belarús
Casa
Ciurli, Belarús
Área 84 m²
Casa en los suburbios Molodechno con todas las comunicaciones. Dirección: Molodechnensky R-D…
$73,609
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Casa en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 93 m²
Dacha en Lukomorye - un lugar donde quieres regresar ❤️Hay lugares donde la mañana comienza …
$23,622
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Casa de campo en Mikhanavichy, Belarús
Casa de campo
Mikhanavichy, Belarús
Área 282 m²
Amplia casa 282 m2 en ag. Mihanovichi Casa de ladrillo de capital para una familia grande a …
$300,331
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Casa en Bluzski sielski Saviet, Belarús
Casa
Bluzski sielski Saviet, Belarús
Área 44 m²
Casa de ladrillo de dos niveles cerca de la estación de tren ❤️Casa de ladrillo de dos nivel…
$11,725
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Casa de campo en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Área 71 m²
Venta una acogedora casa de campo en el edificio de casas de Bagritsovschyna, Central Street…
$69,683
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Casa en Baránavichi, Belarús
Casa
Baránavichi, Belarús
Área 260 m²
En venta una casa muy hermosa y espaciosa en un lugar tranquilo y acogedor, con todas las co…
$149,518
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Casa en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 86 m²
La casa se vende dos niveles - el árbol se derrama con un carruaje a 21 km de la carretera d…
$22,000
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 83 m²
Venta una dacha acogedora y totalmente equipada en ST "Lada-A". Un gran lugar para el descan…
$19,900
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Casa en Chmielieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Chmielieuski sielski Saviet, Belarús
Área 52 m²
Lot 9809. Casa en venta en Sokolovo Solicitar información más detallada El precio se indica …
$20,011
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Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 207 m²
Venta de una hermosa casa de campo a orillas del río "Vyacha" en el prestigioso edificio de …
$159,277
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Casa de campo en Dukora, Belarús
Casa de campo
Dukora, Belarús
Área 76 m²
Una casa construida para sí misma. Extrema sección 21.5 acres en ag. Dukora cerca del río Sv…
$113,619
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Casa en Cerninski sielski Saviet, Belarús
Casa
Cerninski sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
Un dacha en Kosich.Solicitar información más detalladaNuestros clientes no pagan por servici…
$29,003
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Casa en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Área 113 m²
En venta una acogedora casa cerca de Fanipol.Un lugar ideal para la estancia durante todo el…
$53,992
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Casa en Tracciakouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Tracciakouski sielski Saviet, Belarús
Área 43 m²
Venta casa de campo en ST "Road builder" con una parcela de 6.33 acres. La casa fue construi…
$6,800
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Casa en Grodno, Belarús
Casa
Grodno, Belarús
Área 14 m²
Una casa de campo bien cuidada está en venta.Dirección: ST Forestry 2, Gozhsky S/S.Caracterí…
$15,017
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Casa en Pliski sielski Saviet, Belarús
Casa
Pliski sielski Saviet, Belarús
Casa en venta, aislado se puede vivir en invierno, forrado con casa, dentro de una imitación…
$26,000
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 108 m²
Acogedora casa de ladrillo en una parcela de 10 acres ❤️En venta una acogedora casa de ladri…
$84,363
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Casa en Zdanovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Zdanovicki sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
Una casa de campo de dos plantas completamente terminada está en venta (Minsk distrito, Ekra…
$53,000
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Casa en Liebiadzieva, Belarús
Casa
Liebiadzieva, Belarús
Área 61 m²
Acogedora casa en ag. Lebedevo, distrito de Molodechny con una parcela de 20 acres ❤️ Casa d…
$8,774
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Casa en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 126 m²
Residencia de año bajo Minsk está a la venta! ¡A solo 35 km de MKAD!¡El equilibrio perfecto …
$43,869
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