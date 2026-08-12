Propiedades residenciales con garaje en venta en Belarús

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Minsk
1419
Maladetchna
38
Maguilov
127
Baránavichi
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462 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Zdanovicki sielski Saviet, Belarús
TOP TOP
Casa de campo 3 habitaciones
Zdanovicki sielski Saviet, Belarús
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El complejo urbano"MIRUAR SPA-HOTEL & VILLAS"Un espacio donde el silencio habla más fuerte q…
Precio en demanda
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Casa de campo 6 habitaciones en Minsk, Belarús
Cinta unidad vip
Casa de campo 6 habitaciones
Minsk, Belarús
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Número de plantas 3
Una rara oportunidad para comprar una propiedad que combina comodidad, privacidad y valor a …
$598,000
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Casa 7 habitaciones en Tarasava, Belarús
Casa 7 habitaciones
Tarasava, Belarús
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 2
🏡 Residencia Exclusiva, a solo 5 minutos de la Avenida Pobediteley. El estándar "Miami cerca…
$3,50M
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Casa en Navahrudak, Belarús
Casa
Navahrudak, Belarús
Área 114 m²
En venta una casa residencial en Novogrudok, Gorbatova St., 10. La superficie total de 114 m…
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Casa de campo en Valiarjanava, Belarús
Casa de campo
Valiarjanava, Belarús
Área 438 m²
Venta exclusiva cabaña coleccionable clase premium 100% listo con muebles con su propia pisc…
$597,287
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Casa en Vialiki Trascianiec, Belarús
Casa
Vialiki Trascianiec, Belarús
Área 180 m²
Casa lista con muebles a 2 km de Minsk ❤️ Completamente listo para vivir en Bolshaya Trosten…
$194,371
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en Tomkavicy, Belarús
Tomkavicy, Belarús
Área 63 m²
La mitad de la casa con su propia parcela de 17 acres cerca de la ciudad de Fanipol está a l…
$39,500
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Casa en Tycynki, Belarús
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Tycynki, Belarús
Área 97 m²
¡Tu sueño de la vida rural comienza aquí! Ofrecemos comprar una casa muy atractiva, con una …
$44,105
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Casa en Smarhon, Belarús
Casa
Smarhon, Belarús
Área 125 m²
Casa de 3 niveles 124 m2, 4 habitaciones, calefacción por gas, amplio sótano, garaje, baño ❤…
$105,791
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 168 m²
Amplia casa de dos plantas para una vida cómoda - todo se piensa al menor detalle! ¿Está bus…
$80,000
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Casa de campo en Mikhanavichy, Belarús
Casa de campo
Mikhanavichy, Belarús
Área 282 m²
Amplia casa 282 m2 en ag. Mihanovichi Casa de ladrillo de capital para una familia grande a …
$300,331
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Casa de campo en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Área 71 m²
Venta una acogedora casa de campo en el edificio de casas de Bagritsovschyna, Central Street…
$69,683
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Casa en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Casa
Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Área 175 m²
Hermosa casa hecha de madera finlandesa 200 mm 12 km de Moscú ❤️ Casa Premium de madera lami…
$239,252
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Casa en Baránavichi, Belarús
Casa
Baránavichi, Belarús
Área 260 m²
En venta una casa muy hermosa y espaciosa en un lugar tranquilo y acogedor, con todas las co…
$149,518
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Casa en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
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Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 86 m²
La casa se vende dos niveles - el árbol se derrama con un carruaje a 21 km de la carretera d…
$22,000
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Casa en Chmielieuski sielski Saviet, Belarús
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Chmielieuski sielski Saviet, Belarús
Área 52 m²
Lot 9809. Casa en venta en Sokolovo Solicitar información más detallada El precio se indica …
$20,011
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Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 207 m²
Venta de una hermosa casa de campo a orillas del río "Vyacha" en el prestigioso edificio de …
$159,277
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Casa en Boksycki sielski saviet, Belarús
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Boksycki sielski saviet, Belarús
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Brick house 7 km de Slutsk, todas las comunicaciones ❤️ Venta de una casa de ladrillo con un…
$45,556
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Casa de campo en Dukora, Belarús
Casa de campo
Dukora, Belarús
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Una casa construida para sí misma. Extrema sección 21.5 acres en ag. Dukora cerca del río Sv…
$113,619
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Casa en Navahrudak, Belarús
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Navahrudak, Belarús
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En venta una casa residencial en Novogrudok, Gorbatova St., 10. La superficie total de 114 m…
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Casa en Slonim, Belarús
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Área 168 m²
Amplia casa de dos plantas para una vida cómoda - todo se piensa al menor detalle! ¿Está bus…
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Casa en Starobinski sielski Saviet, Belarús
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Starobinski sielski Saviet, Belarús
Área 26 m²
Dacha 17 km de Soligorsk ❤️ Casa de ladrillo en la asociación jardín "Bee" Dirección: Starob…
$5,292
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Casa en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 126 m²
Residencia de año bajo Minsk está a la venta! ¡A solo 35 km de MKAD!¡El equilibrio perfecto …
$43,869
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Casa en Bor, Belarús
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Bor, Belarús
Área 57 m²
¡Tu sueño de la vida rural comienza aquí! Ofrecemos comprar una casa muy atractiva, con un t…
$19,741
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Apartamento 3 habitaciones en Pleshchanitsy, Belarús
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Pleshchanitsy, Belarús
Habitaciones 3
Área 68 m²
Piso 1/1
En el prometedor y en desarrollo pueblo urbano de Pleschenitsa, hay un acogedor apartamento …
$43,040
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
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Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 376 m²
Venta una casa a 15 km de la carretera de circunvalación de Moscú, dirección Myadel, región …
$139,000
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Casa en Pryvolny, Belarús
Casa
Pryvolny, Belarús
Área 303 m²
Ubicación:¡Sólo 8 minutos en coche de la capital! La parcela en un lugar pintoresco con infr…
$170,000
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Casa de campo en Stanislavouski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Stanislavouski sielski Saviet, Belarús
Área 154 m²
La parcela de tierra es de 25 acres en PNV, es posible tomar una parcela cercana para la agr…
$70,000
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Casa en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Área 85 m²
Casa en venta en D. Netech (7 km de Lida). La casa está totalmente preparada para vivir. La …
$110,000
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Casa en Chalopienicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Chalopienicki sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
Le ofrecemos una excelente opción para aquellos que aprecian la comodidad, la naturaleza y l…
$15,185
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