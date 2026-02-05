Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Praudzinski, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Praudzinski, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Praudzinski, Belarús
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 2/3
Acogedor y acogedor apartamento de 3 habitaciones en un tranquilo y verde pueblo de Pravdins…
$43,500
