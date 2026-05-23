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Locales comerciales en venta en Pliski sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 2 483 m² en Pliski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 2 483 m²
Pliski sielski Saviet, Belarús
Área 2 483 m²
Edificios multifuncionales v. Polevaya, s/s Plissky, r/n. Smolevichsky Superficie total de …
$800,000
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Almacén 8 404 m² en Pliski sielski Saviet, Belarús
Almacén 8 404 m²
Pliski sielski Saviet, Belarús
Área 8 404 m²
$2,20M
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