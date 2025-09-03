Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Pierasadski sielski Saviet
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Pierasadski sielski Saviet, Belarús

Producción 1 501 m² en Pierasady, Belarús
Producción 1 501 m²
Pierasady, Belarús
Habitaciones 8
Área 1 501 m²
Piso 1/2
Un almacén está en venta situado en una zona vallada de 0.2951 hectáreas en la ciudad agríco…
$300,000
