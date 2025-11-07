Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Papiarnianski sielski Saviet
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Producción

Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús

Producción Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Producción 600 m² en Aronava Slabada, Belarús
Producción 600 m²
Aronava Slabada, Belarús
Habitaciones 3
Área 600 m²
Piso 1/1
Ofrecemos alquiler a largo plazo de almacenes con una superficie de 600 a 2400 metros cuadra…
$14,865
por mes
Dejar una solicitud
Producción 700 m² en Cnianka, Belarús
Producción 700 m²
Cnianka, Belarús
Área 700 m²
Número de plantas 3
Alquiler de una habitación de 30-700 m2, 3 plantas + sótano, con buenas reparaciones y muebl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir