Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Pahoscki sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Pahoscki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Pahoscki sielski Saviet, Belarús
Casa
Pahoscki sielski Saviet, Belarús
Área 137 m²
Venta de chalet en la curva del río Berezina, cerca de la ciudad de Berezino. Un paraíso par…
$65,500
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pahoscki sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir