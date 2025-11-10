Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Padlabienski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Padlabienski sielski Saviet, Belarús

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Padlabiennie, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Padlabiennie, Belarús
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 1/2
2-storey panel house built in 1988 for 2 families. The apartment occupies the entire 1st flo…
$52,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Padlabienski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir