  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Novakolasauski sielski Saviet
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Novakolasauski sielski Saviet, Belarús

bienes raíces comerciales
1 propiedad total found
Tienda 1 171 m² en Navakolasava, Belarús
Tienda 1 171 m²
Navakolasava, Belarús
Área 1 171 m²
Número de plantas 2
Antiguo edificio de tiendas en venta. Necesita reparación. Número de contrato con la agencia…
$45,000
