  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Niasvizski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Niasvizski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa de campo en Zaazierje, Belarús
Casa de campo
Zaazierje, Belarús
Propiedad agrícola en venta en el corazón histórico de Belarús - junto al castillo de Nesviz…
$220,000
Parámetros de las propiedades en Niasvizski sielski Saviet, Belarús

