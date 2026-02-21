Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Navasiolkauski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Navasiolkauski sielski Saviet, Belarús

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Marjina, Belarús
Casa de campo
Marjina, Belarús
La gente necesita un hogar especialmente en invierno. Que cien ventiscas salgan de la ventan…
$230,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Navasiolkauski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir