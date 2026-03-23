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Casas en Venta en Navapolack, Belarús

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Casa 3 habitaciones en Navapolack, Belarús
Casa 3 habitaciones
Navapolack, Belarús
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta de una casa en un pintoresco lugar en la orilla del lago con su acceso a ella.Situado …
$102,000
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