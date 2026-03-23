Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Navapolack
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Navapolack, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 251 m² en Navapolack, Belarús
Propiedad comercial 251 m²
Navapolack, Belarús
Área 251 m²
Piso 1/1
Venta de edificios multifuncionalesAddress: Vitebsk region, Novopolotsk, Youth Street, 169/1…
$201,040
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir