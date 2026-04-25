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Propiedades residenciales en venta en Navajelnia, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Navaelnya, Belarús
Casa
Navaelnya, Belarús
Área 35 m²
Una casa con parcela está en venta, situada en las afueras del pueblo urbano de Novoelnya, d…
$15,500
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