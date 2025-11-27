Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Navahrudak
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Navahrudak, Belarús

bienes raíces comerciales
6
tiendas
3
1 propiedad total found
Hotel 814 m² en Navahrudak, Belarús
Hotel 814 m²
Navahrudak, Belarús
Área 814 m²
Número de plantas 3
$290,000
