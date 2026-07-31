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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Navahrudak District, Belarús

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Navahrudak
12
Kasalieuski sielski Saviet
6
6 propiedades total found
en Niouda, Belarús
Niouda, Belarús
Área 58 m²
Venta parte de un edificio residencial en el pueblo de Nevda, 57 (distrito de Novogrudok) co…
$25,806
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Casa en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
En venta una casa residencial en la dirección Polberg, 18 (distrito de Novogrudok). La casa …
$11,527
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Casa en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
En venta una casa residencial en la dirección Polberg, 18 (distrito de Novogrudok). La casa …
$11,527
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LDV InvestLDV Invest
en Niouda, Belarús
Niouda, Belarús
Área 58 m²
Venta parte de un edificio residencial en el pueblo de Nevda, 57 (distrito de Novogrudok) co…
$25,806
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Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa residencial en venta D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (distrito de Novogrudok). La superf…
$87,000
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Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa residencial en venta D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (distrito de Novogrudok). La superf…
$87,000
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Tipos de propiedades en Navahrudak District

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