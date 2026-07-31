Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Navahrudak District
  4. Residencial
  5. Garaje

Propiedades residenciales con garaje en venta en Navahrudak District, Belarús

;
Navahrudak
12
Kasalieuski sielski Saviet
6
6 propiedades total found
en Niouda, Belarús
Niouda, Belarús
Área 58 m²
Venta parte de un edificio residencial en el pueblo de Nevda, 57 (distrito de Novogrudok) co…
$25,806
Dejar una solicitud
en Niouda, Belarús
Niouda, Belarús
Área 58 m²
Venta parte de un edificio residencial en el pueblo de Nevda, 57 (distrito de Novogrudok) co…
$25,806
Dejar una solicitud
Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 93 m²
En venta una casa residencial en Novogrudok, Sovetskaya str., 54, un lugar donde los pájaros…
$26,700
Dejar una solicitud
OkeaskOkeask
Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa residencial en venta D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (distrito de Novogrudok). La superf…
$87,000
Dejar una solicitud
Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa residencial en venta D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (distrito de Novogrudok). La superf…
$87,000
Dejar una solicitud
Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 93 m²
En venta una casa residencial en Novogrudok, Sovetskaya str., 54, un lugar donde los pájaros…
$26,700
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Navahrudak District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Navahrudak District, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir