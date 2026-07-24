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Propiedades residenciales en venta en Narowlya, Belarús

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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Narowlya, Belarús
Apartamento 1 habitación
Narowlya, Belarús
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 3/5
Venta de un acogedor apartamento de 1 habitación en Narovlya, en la calle Makarenko, 9. El a…
$10,398
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