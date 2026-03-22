Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Muchaviecki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Muchaviec, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Muchaviec, Belarús
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/2
Código 06326: Comprar esta propiedad - usted no paga la comisión de agencia!En venta apartam…
$25,800
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir