  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Minsk
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Apartamentos multinivel

Alquile apartamentos de varios niveles por día en Minsk, Belarús

1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 20/20
Especies apartamento de dos niveles (19-20 piso) en el tranquilo centro de Minsk.Capacidad: …
$85
por noche
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Русский
