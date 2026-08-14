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Apartamentos del lago en venta en Minsk, Belarús

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áticos
9
1 habitación
53
2 habitaciones
82
3 habitaciones
55
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 8/8
Vistas al ríoTerraza con vistas al río y marriot residenciaAcabado exclusivo en el proyecto …
$450,000
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Parámetros de las propiedades en Minsk, Belarús

con Garaje
con Vista a la montaña
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De lujo
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