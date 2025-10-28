Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Provincia de Minsk
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Apartamento

Alquile pisos y apartamentos por día en Provincia de Minsk, Belarús

Maladetchna
5
Fanipal
5
Saligorsk
20
Slutsk
11
Mostrar más
91 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Myadzyel, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Myadzyel, Belarús
Habitaciones 3
Área 78 m²
Piso 4/9
$35
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Budslaw, Belarús
Apartamento 1 habitacion
Budslaw, Belarús
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 7/9
📍 Ubicación: Las ventanas dan al bosque de pinos, creando un ambiente romántico.🛋️ Un aparta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dzyarzhynsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Dzyarzhynsk, Belarús
Habitaciones 3
Área 78 m²
Piso 2/2
$32
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Lyuban, Belarús
Apartamento 1 habitación
Lyuban, Belarús
Habitaciones 1
Área 96 m²
Piso 1/9
$27
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Smalyavichy, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Smalyavichy, Belarús
Habitaciones 2
Área 78 m²
Piso 2/2
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zhodino, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Zhodino, Belarús
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 5/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Slutsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Slutsk, Belarús
Habitaciones 3
Área 96 m²
Piso 1/6
$35
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Dzyarzhynsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Dzyarzhynsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 4/9
$32
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Maladetchna, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Maladetchna, Belarús
Habitaciones 2
Área 85 m²
Piso 4/6
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Slutsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Slutsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 2/5
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saligorsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Saligorsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 85 m²
Piso 3/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Narach, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Narach, Belarús
Habitaciones 3
Área 78 m²
Piso 1/6
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Valievacski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Valievacski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 78 m²
Piso 3/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Smalyavichy, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Smalyavichy, Belarús
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 4/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zhodino, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Zhodino, Belarús
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 2/5
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Maryina Horka, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Maryina Horka, Belarús
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 4/9
$32
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zajamnauski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Zajamnauski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 78 m²
Piso 4/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Slutsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Slutsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 3/5
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Slutsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Slutsk, Belarús
Habitaciones 1
Área 66 m²
Piso 4/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Liadski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Liadski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 4/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Zhodino, Belarús
Apartamento 1 habitación
Zhodino, Belarús
Habitaciones 1
Área 96 m²
Piso 4/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Fanipal, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Fanipal, Belarús
Habitaciones 2
Área 78 m²
Piso 4/6
$32
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Zaslauje, Belarús
Apartamento 1 habitación
Zaslauje, Belarús
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 6/9
$27
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Saligorsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Saligorsk, Belarús
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 8/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maryina Horka, Belarús
Apartamento 1 habitación
Maryina Horka, Belarús
Habitaciones 1
Área 66 m²
Piso 4/9
$32
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saligorsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Saligorsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Valievacski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Valievacski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Área 78 m²
Piso 2/7
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Slutsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Slutsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 2/5
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saligorsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Saligorsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 85 m²
Piso 2/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Smalyavichy, Belarús
Apartamento 1 habitación
Smalyavichy, Belarús
Habitaciones 1
Área 66 m²
Piso 4/9
$24
por noche
Dejar una solicitud
