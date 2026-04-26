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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Provincia de Minsk, Belarús

Maladetchna
50
Borisov
40
Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
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127 propiedades total found
Casa de campo en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 421 m²
Una casa muy espaciosa de tus sueños está a la venta!Presentamos a su atención una lujosa ca…
$462,500
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 58 m²
La venta es una casa de 2 plantas con un terreno en el S/T "Builder-59", no muy lejos de Ag.…
$14,000
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Casa en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Casa
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 40 m²
Casa en venta en un tranquilo lugar acogedor, el pueblo de Kalita Slutsk distrito. La casa e…
$3,900
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AdriastarAdriastar
Casa de campo en Ozyaritska Slabadski rural council, Belarús
Casa de campo
Ozyaritska Slabadski rural council, Belarús
Área 810 m²
La mansión de élite de 1100 metros cuadrados en 15 km de Minsk en el lugar tranquilo y hermo…
$475,000
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Casa en Apcak, Belarús
Casa
Apcak, Belarús
Área 154 m²
Listo para el diálogo. Excelente opción cerca de Minsk en un prestigioso edificio de la casa…
$61,900
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Casa en Navasiolkauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Navasiolkauski sielski Saviet, Belarús
Área 31 m²
¡Venta! ¡Dirección Puhović! ¡50 km de MKAD!Acogedora casa de jardín para una pequeña familia…
$10,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa en Drazdy, Belarús
Casa
Drazdy, Belarús
Una casa en venta para vivir todo el año.La casa tiene gas, agua, alcantarillado, zona bien …
$39,900
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Casa de campo en Pryvolny, Belarús
Casa de campo
Pryvolny, Belarús
Área 285 m²
La venta es una excelente casa de 2 plantas con un sótano y 2 terrazas en las inmediaciones …
$170,000
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Casa en Biazvierchavicy, Belarús
Casa
Biazvierchavicy, Belarús
Área 68 m²
Una vivienda en venta en el pueblo de Bezverkhovichi del distrito de Slutsk, a 5 km de Sluts…
$27,000
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Casa de campo en Lyuban, Belarús
Casa de campo
Lyuban, Belarús
Área 175 m²
Venta casa de 2 plantas con territorio chic en la dirección: ag. Sorochi, Energetikov str., …
$90,000
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Casa 4 habitaciones en Narach, Belarús
Casa 4 habitaciones
Narach, Belarús
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 234 m²
Número de plantas 3
¡Una gran oportunidad para convertirse en el dueño de una casa en la pintoresca ciudad agríc…
$74,000
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Casa en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Área 101 m²
La casa está en venta en Plebantsy. "" Todas las comunicaciones. 20 acres, hay un garaje, ed…
$115,000
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Casa en Piarezyrski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piarezyrski sielski Saviet, Belarús
Área 57 m²
Venta una acogedora casa de campo con muebles en S/T Sharik. Desde la carretera de circunval…
$16,900
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Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 204 m²
Venta de una nueva y moderna "Cottage-Shale" a la orilla de "Vyach Reservoir" en el prestigi…
$293,000
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Casa de campo en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 164 m²
Venta de una hermosa casa moderna con un complejo de baño en el pueblo de Lip Deck. Buena u…
$323,000
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Casa de campo en Haradzishcha, Belarús
Casa de campo
Haradzishcha, Belarús
Área 326 m²
Un proyecto único de una casa a 5 km de la carretera Moscú Ring Road está en venta en el pue…
$340,000
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Casa 4 habitaciones en Skarynichy, Belarús
Casa 4 habitaciones
Skarynichy, Belarús
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Un sueño de tener un hogar cerca de la capital.Presentamos a su atención una casa que es la …
$119,000
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Casa en Piatryski, Belarús
Casa
Piatryski, Belarús
Área 40 m²
Casa en venta en ag. Petrishki 27 km de MKAD Molodechnen dirección. El camino pavimentado se…
$95,000
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 46 m²
Una pequeña casa de campo se vende a 22 km de la carretera de circunvalación de Moscú en la …
$11,000
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Casa de campo en Lahojsk selsaviet, Belarús
Casa de campo
Lahojsk selsaviet, Belarús
Área 297 m²
El concepto de la casa es una alternativa elegante a un apartamento con un montón de vecinos…
$114,900
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Casa en Uzdzienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Uzdzienski sielski Saviet, Belarús
Área 114 m²
Agrostead con 3 casas en una parcela de 12.8 acres en un lugar pintoresco con casas equipada…
$71,500
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Casa en Lieskauka, Belarús
Casa
Lieskauka, Belarús
Área 163 m²
Venta una casa moderna y muy acogedora con todas las comodidades.La casa se encuentra en Les…
Precio en demanda
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Casa en Znamienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Znamienski sielski Saviet, Belarús
Área 68 m²
Una casa en venta con un gran baño. La casa se encuentra en Borok, a 20 km de Slutsk y a 100…
$9,200
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Casa en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 61 m²
Venta casa de 2 plantas en el / t "Tourist-Uzda", el ayuntamiento de Deschensky, distrito de…
$13,500
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Casa en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Ofrecemos la compra de una dacha en un / t "Montage-82", situado a través de la carretera de…
$19,500
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Casa en Bucacinski sielski Saviet, Belarús
Casa
Bucacinski sielski Saviet, Belarús
Área 88 m²
La casa en un tranquilo pueblo residencial con una habitación grande 36 metros cuadrados, un…
$4,900
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Casa en Karpavicy, Belarús
Casa
Karpavicy, Belarús
Área 75 m²
Venta una acogedora casa suburbana 3x-com en el pintoresco pueblo de Karpovichi, distrito de…
$15,800
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Casa en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Casa
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 40 m²
Casa en venta con comodidades y calefacción de gas. En la casa, ventanas de PVC, puertas int…
$24,000
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Casa en Pryvolny, Belarús
Casa
Pryvolny, Belarús
Área 233 m²
Venta de una casa de campo en un suburbio ecológicamente limpio de Minsk en el pueblo de Pri…
$134,900
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Casa en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Casa
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Área 55 m²
Acogedora casa de campo en venta en la asociación jardín "Rainbow", situado en el distrito d…
$19,900
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