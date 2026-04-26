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Propiedades residenciales con garaje en venta en Provincia de Minsk, Belarús

Maladetchna
50
Borisov
40
Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
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127 propiedades total found
Casa de campo en Mikhanavichy, Belarús
Casa de campo
Mikhanavichy, Belarús
Área 243 m²
Una nueva casa de campo está en venta en Ag. Mikhanovichi, región de Minsk, distrito de Mins…
$160,000
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Casa en Scomyslicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Scomyslicki sielski Saviet, Belarús
Área 187 m²
VIP-cottage con un diseño competente y un baño de troncos listo, en Khodakovo, 15 acres, cer…
$177,000
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Casa de campo en Ozyaritska Slabadski rural council, Belarús
Casa de campo
Ozyaritska Slabadski rural council, Belarús
Área 810 m²
La mansión de élite de 1100 metros cuadrados en 15 km de Minsk en el lugar tranquilo y hermo…
$475,000
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AdriastarAdriastar
Dúplex 3 habitaciones en Narach, Belarús
Dúplex 3 habitaciones
Narach, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 1
$23,000
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Casa de campo en Pryvolny, Belarús
Casa de campo
Pryvolny, Belarús
Área 285 m²
La venta es una excelente casa de 2 plantas con un sótano y 2 terrazas en las inmediaciones …
$170,000
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Casa de campo en Lyuban, Belarús
Casa de campo
Lyuban, Belarús
Área 175 m²
Venta casa de 2 plantas con territorio chic en la dirección: ag. Sorochi, Energetikov str., …
$90,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 73 m²
Enlace a Tik Tok review En venta una acogedora casa frecuente en un distrito ajardinado de Z…
$46,900
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Casa en Paplauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Paplauski sielski Saviet, Belarús
Área 115 m²
Casa moderna a orillas del río Berezina para pescar y relajarse en silencio!Pueblo moderno t…
$90,000
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Casa de campo en Chaciezyna, Belarús
Casa de campo
Chaciezyna, Belarús
Área 367 m²
Excelente oferta para aquellos que quieren una estancia confortable y acogedor cerca de Mins…
$230,000
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Casa 4 habitaciones en Narach, Belarús
Casa 4 habitaciones
Narach, Belarús
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 234 m²
Número de plantas 3
¡Una gran oportunidad para convertirse en el dueño de una casa en la pintoresca ciudad agríc…
$74,000
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Casa en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Área 101 m²
La casa está en venta en Plebantsy. "" Todas las comunicaciones. 20 acres, hay un garaje, ed…
$115,000
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Casa en Piarezyrski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piarezyrski sielski Saviet, Belarús
Área 57 m²
Venta una acogedora casa de campo con muebles en S/T Sharik. Desde la carretera de circunval…
$16,900
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Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 204 m²
Venta de una nueva y moderna "Cottage-Shale" a la orilla de "Vyach Reservoir" en el prestigi…
$293,000
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Casa de campo en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 164 m²
Venta de una hermosa casa moderna con un complejo de baño en el pueblo de Lip Deck. Buena u…
$323,000
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Casa de campo en Haradzishcha, Belarús
Casa de campo
Haradzishcha, Belarús
Área 326 m²
Un proyecto único de una casa a 5 km de la carretera Moscú Ring Road está en venta en el pue…
$340,000
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Apartamento 3 habitaciones en Naracki sielski Saviet, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Naracki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/1
$23,000
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Casa en Lieskauka, Belarús
Casa
Lieskauka, Belarús
Área 163 m²
Venta una casa moderna y muy acogedora con todas las comodidades.La casa se encuentra en Les…
Precio en demanda
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Casa en Bucacinski sielski Saviet, Belarús
Casa
Bucacinski sielski Saviet, Belarús
Área 88 m²
La casa en un tranquilo pueblo residencial con una habitación grande 36 metros cuadrados, un…
$4,900
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Casa en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Casa
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 40 m²
Casa en venta con comodidades y calefacción de gas. En la casa, ventanas de PVC, puertas int…
$24,000
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Casa en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Venta casa residencial y de invitados con sauna, 100% listo. Número de contrato con agencia …
$735,000
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Casa en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Casa
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Área 55 m²
Acogedora casa de campo en venta en la asociación jardín "Rainbow", situado en el distrito d…
$19,900
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Casa en Marjaliva, Belarús
Casa
Marjaliva, Belarús
Área 330 m²
Buena ubicación, bosque cercanoReparaciones, electrodomésticos, chimeneaVer aún más en nuest…
$550,000
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Casa en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 43 m²
Dacha cerca del bosque en ST "Yubileynoe-1" cerca del pueblo de Yukhnovka, a 17 km de la car…
$21,900
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Casa en Pleshchanitsy, Belarús
Casa
Pleshchanitsy, Belarús
Área 194 m²
Venta casa residencial 194.4 metros cuadrados (construcción sin terminar capital) en Plesche…
$36,000
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Casa en Lasanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Lasanski sielski Saviet, Belarús
Área 151 m²
Una casa está a la venta para vivir todo el año. En parte listo para vivir. El techo de Shif…
$35,000
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Casa en Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Área 196 m²
Casa en el distrito de Minsk, Yuzufovsky S/S, Maslovici, a 18 km. de la carretera de circunv…
$89,900
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 103 m²
¡Oferta única! Dos edificios de apartamentos en la misma parcelaSe ofrecen dos casas en una …
$139,900
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Casa en Zabalocki sielski Saviet, Belarús
Casa
Zabalocki sielski Saviet, Belarús
Área 115 m²
Excelente casa de campo para vivir todo el año ST "Harvest-2002", con la posibilidad de inst…
$53,500
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Casa de campo en Zdanovicy, Belarús
Casa de campo
Zdanovicy, Belarús
Área 452 m²
Casa en venta en a.g. Zhdanovichi. La superficie total de 355.8 (SNB 451.6) metros cuadrados…
$1,000,000
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Casa en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Área 131 m²
Esta casa es un verdadero oasis para aquellos que aprecian el espacio y la coziness.Usted te…
$84,500
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