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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Minsk District, Belarús

Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
Zdanovicki sielski Saviet
118
Papiarnianski sielski Saviet
83
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47 propiedades total found
Casa en Apcak, Belarús
Casa
Apcak, Belarús
Área 154 m²
Listo para el diálogo. Excelente opción cerca de Minsk en un prestigioso edificio de la casa…
$61,900
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Casa de campo en Pryvolny, Belarús
Casa de campo
Pryvolny, Belarús
Área 285 m²
La venta es una excelente casa de 2 plantas con un sótano y 2 terrazas en las inmediaciones …
$170,000
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Casa en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Área 101 m²
La casa está en venta en Plebantsy. "" Todas las comunicaciones. 20 acres, hay un garaje, ed…
$115,000
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Alanya HomeAlanya Home
Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 204 m²
Venta de una nueva y moderna "Cottage-Shale" a la orilla de "Vyach Reservoir" en el prestigi…
$293,000
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Casa de campo en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 164 m²
Venta de una hermosa casa moderna con un complejo de baño en el pueblo de Lip Deck. Buena u…
$323,000
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Casa de campo en Haradzishcha, Belarús
Casa de campo
Haradzishcha, Belarús
Área 326 m²
Un proyecto único de una casa a 5 km de la carretera Moscú Ring Road está en venta en el pue…
$340,000
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MontbelMontbel
Casa 4 habitaciones en Skarynichy, Belarús
Casa 4 habitaciones
Skarynichy, Belarús
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Un sueño de tener un hogar cerca de la capital.Presentamos a su atención una casa que es la …
$119,000
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Casa en Piatryski, Belarús
Casa
Piatryski, Belarús
Área 40 m²
Casa en venta en ag. Petrishki 27 km de MKAD Molodechnen dirección. El camino pavimentado se…
$95,000
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Casa en Lieskauka, Belarús
Casa
Lieskauka, Belarús
Área 163 m²
Venta una casa moderna y muy acogedora con todas las comodidades.La casa se encuentra en Les…
Precio en demanda
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Casa en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Ofrecemos la compra de una dacha en un / t "Montage-82", situado a través de la carretera de…
$19,500
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Casa en Pryvolny, Belarús
Casa
Pryvolny, Belarús
Área 233 m²
Venta de una casa de campo en un suburbio ecológicamente limpio de Minsk en el pueblo de Pri…
$134,900
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Casa en Marjaliva, Belarús
Casa
Marjaliva, Belarús
Área 330 m²
Buena ubicación, bosque cercanoReparaciones, electrodomésticos, chimeneaVer aún más en nuest…
$550,000
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Casa en Lasanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Lasanski sielski Saviet, Belarús
Área 151 m²
Una casa está a la venta para vivir todo el año. En parte listo para vivir. El techo de Shif…
$35,000
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Casa de campo en Zdanovicy, Belarús
Casa de campo
Zdanovicy, Belarús
Área 452 m²
Casa en venta en a.g. Zhdanovichi. La superficie total de 355.8 (SNB 451.6) metros cuadrados…
$1,000,000
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Casa de campo en Zdanovicy, Belarús
Casa de campo
Zdanovicy, Belarús
Área 347 m²
Vendido listo para vivir casa acogedora con muebles en Zhdanovichi. Puerta automática con m…
$288,000
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Casa en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Casa
Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Área 81 m²
Venta una casa de campo con un huerto en una buena asociación de jardín. La casa se encuentr…
$23,900
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Casa de campo en Krupica, Belarús
Casa de campo
Krupica, Belarús
Área 270 m²
La casa se encuentra en a.g. El grano del distrito de Minsk se encuentra a 17 km de la carre…
$250,000
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Casa en Novy Dvor, Belarús
Casa
Novy Dvor, Belarús
Área 62 m²
¡Oferta única! Venta una parcela de 25 acres con una casa acabada a solo 3 km de Minsk en la…
$60,000
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Casa en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Casa
Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Área 10 m²
Casa en el pueblo de Golovki, calle central, a solo 7 km de la carretera de circunvalación d…
$55,000
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Casa de campo en Zaslauje, Belarús
Casa de campo
Zaslauje, Belarús
Área 246 m²
En venta una hermosa casa moderna hecha de ladrillo rojo, aislado y yeso.d. zaslavlExcelente…
$225,000
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Casa en Juchnauka, Belarús
Casa
Juchnauka, Belarús
Área 442 m²
$524,950
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Agencia
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Idiomas hablados
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Casa en Tarasava, Belarús
Casa
Tarasava, Belarús
Área 216 m²
Amplia casa de dos plantas en venta en una zona ecológicamente limpia (D. Tarasovo, distrito…
$375,000
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Casa en Barawlyany, Belarús
Casa
Barawlyany, Belarús
Área 321 m²
Casa en venta en el centro de Borovlyan!La construcción de la casa está hecha en 2 ladrillos…
$240,000
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Casa en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 44 m²
Acogedora casa de campo en venta en St Veras-1, a sólo 20 km de la carretera de circunvalaci…
$24,990
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Casa en Scomyslicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Scomyslicki sielski Saviet, Belarús
Área 246 m²
Se vende edificio residencial de bloque unifamiliar (bloque de silicato de gas, bloque + lad…
$530,000
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Casa en Lasanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Lasanski sielski Saviet, Belarús
Área 162 m²
Venta de una casa para vivir durante todo el año en la región de Minsk, Molodechnenskoe, por…
$89,000
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Casa en Sarsunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Sarsunski sielski Saviet, Belarús
Área 69 m²
Sí. Chershuny, a 35 km del MKAD (dirección Molodechno o Myadel) - Log House 1955 p. El baño …
$32,000
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Casa en Zdanovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Zdanovicki sielski Saviet, Belarús
Área 72 m²
Es una gran casa en venta cerca de Ag. Ratomka a poca distancia de la estación ferroviaria "…
$28,000
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en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 38 m²
A 13 km de Minsk, cerca de Zaslavl, a poca distancia del embalse Dichka, un bosque está en v…
$22,900
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 160 m²
A 5 minutos en coche de Minsk, en ST Zatsensky primavera, se vende casa de 2 plantas.La parc…
$225,000
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Parámetros de las propiedades en Minsk District, Belarús

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