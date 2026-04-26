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Propiedades residenciales con garaje en venta en Minsk District, Belarús

Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
Zdanovicki sielski Saviet
118
Papiarnianski sielski Saviet
83
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44 propiedades total found
Casa de campo en Mikhanavichy, Belarús
Casa de campo
Mikhanavichy, Belarús
Área 243 m²
Una nueva casa de campo está en venta en Ag. Mikhanovichi, región de Minsk, distrito de Mins…
$160,000
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Casa en Scomyslicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Scomyslicki sielski Saviet, Belarús
Área 187 m²
VIP-cottage con un diseño competente y un baño de troncos listo, en Khodakovo, 15 acres, cer…
$177,000
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Casa de campo en Pryvolny, Belarús
Casa de campo
Pryvolny, Belarús
Área 285 m²
La venta es una excelente casa de 2 plantas con un sótano y 2 terrazas en las inmediaciones …
$170,000
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CoexCoex
Casa de campo en Chaciezyna, Belarús
Casa de campo
Chaciezyna, Belarús
Área 367 m²
Excelente oferta para aquellos que quieren una estancia confortable y acogedor cerca de Mins…
$230,000
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Casa en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Área 101 m²
La casa está en venta en Plebantsy. "" Todas las comunicaciones. 20 acres, hay un garaje, ed…
$115,000
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Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 204 m²
Venta de una nueva y moderna "Cottage-Shale" a la orilla de "Vyach Reservoir" en el prestigi…
$293,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa de campo en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 164 m²
Venta de una hermosa casa moderna con un complejo de baño en el pueblo de Lip Deck. Buena u…
$323,000
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Casa de campo en Haradzishcha, Belarús
Casa de campo
Haradzishcha, Belarús
Área 326 m²
Un proyecto único de una casa a 5 km de la carretera Moscú Ring Road está en venta en el pue…
$340,000
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Casa en Lieskauka, Belarús
Casa
Lieskauka, Belarús
Área 163 m²
Venta una casa moderna y muy acogedora con todas las comodidades.La casa se encuentra en Les…
Precio en demanda
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Casa en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Venta casa residencial y de invitados con sauna, 100% listo. Número de contrato con agencia …
$735,000
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Casa en Marjaliva, Belarús
Casa
Marjaliva, Belarús
Área 330 m²
Buena ubicación, bosque cercanoReparaciones, electrodomésticos, chimeneaVer aún más en nuest…
$550,000
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Casa en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 43 m²
Dacha cerca del bosque en ST "Yubileynoe-1" cerca del pueblo de Yukhnovka, a 17 km de la car…
$21,900
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Casa en Lasanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Lasanski sielski Saviet, Belarús
Área 151 m²
Una casa está a la venta para vivir todo el año. En parte listo para vivir. El techo de Shif…
$35,000
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Casa en Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Área 196 m²
Casa en el distrito de Minsk, Yuzufovsky S/S, Maslovici, a 18 km. de la carretera de circunv…
$89,900
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Casa de campo en Zdanovicy, Belarús
Casa de campo
Zdanovicy, Belarús
Área 452 m²
Casa en venta en a.g. Zhdanovichi. La superficie total de 355.8 (SNB 451.6) metros cuadrados…
$1,000,000
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Casa de campo en Zdanovicy, Belarús
Casa de campo
Zdanovicy, Belarús
Área 347 m²
Vendido listo para vivir casa acogedora con muebles en Zhdanovichi. Puerta automática con m…
$288,000
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Casa de campo en Krupica, Belarús
Casa de campo
Krupica, Belarús
Área 270 m²
La casa se encuentra en a.g. El grano del distrito de Minsk se encuentra a 17 km de la carre…
$250,000
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Casa en Novy Dvor, Belarús
Casa
Novy Dvor, Belarús
Área 62 m²
¡Oferta única! Venta una parcela de 25 acres con una casa acabada a solo 3 km de Minsk en la…
$60,000
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Casa de campo en Ratamka, Belarús
Casa de campo
Ratamka, Belarús
Área 257 m²
Si quieres vivir cerca de Minsk en un lugar ecológico y hermoso, respira aire fresco y disfr…
$249,000
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Casa de campo en Barawlyany, Belarús
Casa de campo
Barawlyany, Belarús
Área 340 m²
Amplia casa residencial con reparaciones de diseño y equipo completo en una parcela de 15 ac…
$449,000
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Casa en Lasanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Lasanski sielski Saviet, Belarús
Área 51 m²
¿Cansado del bullicio de la ciudad? ¿Sueñas con un lugar donde puedes olvidarte de los probl…
$20,000
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Casa en Tarasava, Belarús
Casa
Tarasava, Belarús
Área 216 m²
Amplia casa de dos plantas en venta en una zona ecológicamente limpia (D. Tarasovo, distrito…
$375,000
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Casa en Barawlyany, Belarús
Casa
Barawlyany, Belarús
Área 321 m²
Casa en venta en el centro de Borovlyan!La construcción de la casa está hecha en 2 ladrillos…
$240,000
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Casa de campo en Astrashitskagaradokski rural council, Belarús
Casa de campo
Astrashitskagaradokski rural council, Belarús
En venta una casa de campo con una piscina en el sótano en un lugar pintoresco con vistas al…
$330,000
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Casa en Zdanovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Zdanovicki sielski Saviet, Belarús
Área 72 m²
Es una gran casa en venta cerca de Ag. Ratomka a poca distancia de la estación ferroviaria "…
$28,000
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en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 38 m²
A 13 km de Minsk, cerca de Zaslavl, a poca distancia del embalse Dichka, un bosque está en v…
$22,900
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Casa de campo en Astrashitskagaradokski rural council, Belarús
Casa de campo
Astrashitskagaradokski rural council, Belarús
Área 290 m²
✅ Cozy house in the village of Galitsa: make your dream of country life come true! We invite…
$420,000
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Casa en Sarsunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Sarsunski sielski Saviet, Belarús
Área 95 m²
Casa residencial en venta en el pueblo de Shchedrovshchyna del distrito de Minsk, a 33 km de…
$15,000
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Casa de campo en Astrashitskagaradokski rural council, Belarús
Casa de campo
Astrashitskagaradokski rural council, Belarús
Área 159 m²
La casa y la parcela están completamente listos para vivir, reparaciones en excelente estado…
$250,000
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Casa de campo en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 170 m²
Casa de chalet moderno (170 m2) en Kolodishchi (8 km desde Minsk): ciudadinfraestructura jun…
$270,000
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Tipos de propiedades en Minsk District

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Parámetros de las propiedades en Minsk District, Belarús

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con Terraza
con Piscina
con Vista al lago
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