Apartamentos con Terraza en venta en Minsk District, Belarús

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Baraulianski sielski Saviet
60
Kalodziscanski sielski Saviet
28
Sienicki sielski Saviet
20
Zdanovicki sielski Saviet
19
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 5/5
✨ Puerto verde. Mountain Creek QuarterNo es sólo un apartamento, es una hermosa escena en la…
$145,862
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Tipos de propiedades en Minsk District

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Minsk District, Belarús

con Garaje
con Jardín
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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