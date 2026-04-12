Apartamentos cerca del club de golf en venta en Minsk District, Belarús

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Baraulianski sielski Saviet
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Kalodziscanski sielski Saviet
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Zdanovicki sielski Saviet
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Apartamento 2 habitaciones en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/7
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$89,414
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Tipos de propiedades en Minsk District

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

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