Oficinas en Venta en Michanavicki sielski Saviet, Belarús

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Oficina 3 662 m² en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Oficina 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Área 3 662 m²
Número de plantas 1
locales comerciales, almacenes ag. Mikhanovichi superficie total: 3661,9 m2 Parcelas t…
$1,59M
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