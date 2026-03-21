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Locales comerciales en venta en Michanavicki sielski Saviet, Belarús

4 propiedades total found
Producción 92 m² en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Producción 92 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 7
Área 92 m²
Número de plantas 1
El edificio de la tienda con una superficie de 92.1 m2 está en venta, situado en la direcció…
$30,000
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Oficina 3 662 m² en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Oficina 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Área 3 662 m²
Número de plantas 1
locales comerciales, almacenes ag. Mikhanovichi superficie total: 3661,9 m2 Parcelas t…
$1,59M
VAT
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Propiedad comercial 3 662 m² en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Área 3 662 m²
Número de plantas 1
Locales comerciales, almacenes Sí. Mihanovichi Superficie total: 3661,9 m2 Parcelas terrestr…
$1,59M
VAT
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Almacén 1 815 m² en Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Almacén 1 815 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 1
Área 1 815 m²
Número de plantas 1
We bring to your attention a warehouse complex located at: Minsk district, M-1, 348 km, 1. …
$1,07M
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