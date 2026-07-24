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Tiendas en venta en Miasocki sielski Saviet, Belarús

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Tienda 1 610 m² en Miasocki sielski Saviet, Belarús
Tienda 1 610 m²
Miasocki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 51
Área 1 610 m²
Piso 1/3
Edificio en venta en el centro de recreación cerca de Molodechno ❤️ Un edificio residencial …
$117,610
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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