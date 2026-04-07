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Locales comerciales en venta en Miasocki sielski Saviet, Belarús

2 propiedades total found
Propiedad comercial 1 610 m² en Miasocki sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 1 610 m²
Miasocki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 51
Área 1 610 m²
Número de plantas 3
Venta de edificio en el centro de recreación cerca de Molodechno. ❤️ Venta de un edificio re…
$85,000
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Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
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