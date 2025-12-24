Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Miasocki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Miasocki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Vyviery, Belarús
Apartamento 4 habitaciones
Vyviery, Belarús
Habitaciones 4
Área 169 m²
Piso 2/2
Apartamento en casa cuadrada 168.9 m2, a 6 km de Molodechno ❤️Amplio apartamento en una casa…
$82,900
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Parámetros de las propiedades en Miasocki sielski Saviet, Belarús

