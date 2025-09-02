Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Mazyr
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Mazyr, Belarús

bienes raíces comerciales
3
Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 1 900 m² en Mazyr, Belarús
Producción 1 900 m²
Mazyr, Belarús
Habitaciones 27
Área 1 900 m²
Piso 1
Un complejo de edificios para una estación de servicio de coches y lavado de coches. Superfi…
$900,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir