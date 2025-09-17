Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Malaryta District
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Malaryta District, Belarús

Carnianski sielski Saviet
9
Malaryta
8
Vielikarycki sielski Saviet
5
Chacislauski sielski Saviet
4
1 propiedad total found
Casa en Zburaz, Belarús
Casa
Zburaz, Belarús
Área 156 m²
¡Puedes comprarlo a crédito! Acogedora casa para vivir todo el año, con todas las comodidade…
$58,900
Parámetros de las propiedades en Malaryta District, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
